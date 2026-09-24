OCDE eleva projecção do crescimento do PIB do Brasil para 2% em 2026

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) reviu para cima a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de 1,6% para 2% neste ano.

Para 2027, o organismo internacional, no entanto, reduziu a projeção de 2,1% para 1,9% o crescimento do PIB, conforme novo relatório divulgado ontem.

A equipa económica do Governo brasileiro chegou a anunciar, na terça-feira, uma revisão para baixo do crescimento do PIB de 2,3% para 2%, puxado pela queda do setor de serviços.

Para o ano que vem, a projeção de crescimento do Governo brasileiro também foi revista de 2,5% para 2,3%, ou seja, quatro pontos percentuais acima da nova estimativa da OCDE para 2027.

O relatório da OCDE cita que o Brasil está entre as economias emergentes do G20 que conseguiu sustentar crescimento apesar dos efeitos da guerra no Médio Oriente e alta nos preços de energia.

"O crescimento em várias outras economias de mercado emergentes do G20 --- como Índia, Indonésia e Brasil --- foi sustentado por uma demanda interna resiliente e por políticas governamentais que protegeram famílias e empresas do impacto da alta nos preços de energia", informa o relatório.

Ao citar ainda ajustes nas taxas de juros de política monetária, a OCDE cita o Banco Central brasileiro como uma das poucas exceções, entre as instituições monetárias dos países do G20, que conseguiu reduzir, desde março, para 1 ponto percentual a taxa básica de juros.

Embora tenha destacado o Brasil como "uma exceção notável", a OCDE avalia que os juros oficias, em 13,75%, está em "patamar bastante restritivo".