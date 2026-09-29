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Mortes de utentes de lar em Estremoz com surto de gripe A sobe para seis

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Foto Arquivo

Um dos três utentes internados do lar no concelho de Estremoz, no distrito de Évora, onde foi detetado um surto de gripe A, morreu na segunda-feira, elevando para seis o número de mortes, foi hoje divulgado.

Em comunicado, a Unidade Local de Saúde do Alentejo Central (ULSAC) indicou que um dos três utentes do lar internados no hospital de Évora morreu na noite de segunda-feira, tendo sido confirmada a infeção por Vírus Influenza A, ou seja, gripe A.

Quanto aos outros dois doentes, um deles permanece internado na unidade hospitalar e o outro teve alta, adiantou a ULSAC.

Desde quarta-feira, o Serviço de Urgência Polivalente (SUP) do hospital de Évora recebeu nove utentes deste lar.

Destes doentes, morreram quatro, nomeadamente dois na quinta-feira, um no domingo à tarde e o outro na segunda-feira à noite e outros quatro tiveram alta, mantendo-se um internado.

Os quatro óbitos ocorridos no hospital somam-se a outros dois registados no lar, no dia 20 deste mês, quando terá tido início o surto, e na terça-feira.

O surto de doença respiratória, "no contexto do qual foi identificado laboratorialmente infeção por Vírus Influenza A", ou seja, gripe A, afeta o Lar da Santa Casa da Misericórdia de Veiros, em Estremoz, indicou anteriormente a ULSAC.

A unidade disse então que outros dois idosos morreram no lar, entre domingo e terça-feira, mas nenhum destes casos "apresenta confirmação laboratorial de infeção por Vírus Influenza A, pelo que, nesta fase, não é possível estabelecer uma relação entre os óbitos e o agente identificado".

No comunicado hoje divulgado, a ULSAC sublinhou que "tem assegurado a mobilização e articulação das diferentes equipas de saúde envolvidas no acompanhamento da situação".

"A equipa da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Estremoz, da ULSAC, mantém o acompanhamento clínico dos utentes, em articulação com o médico assistente do lar, desde a sua última visita, dia 27 de setembro", referiu.

A ULSAC assinalou igualmente que o Departamento de Saúde Pública mantém o acompanhamento epidemiológico da situação, incluindo a verificação do cumprimento das medidas de controlo de infeção, higienização, isolamento e utilização de equipamentos de proteção individual.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou à Lusa que foi instaurado um inquérito às mortes de utentes com sintomas compatíveis com gripe A no lar em Veiros, não tendo sido, até agora, constituídos arguidos.

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