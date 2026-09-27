Polícia britânica evacua casas perto de base aérea usada pelos Estados Unidos

A polícia retirou hoje moradores das suas casas nas proximidades de uma base aérea em Inglaterra utilizada pelos Estados Unidos e deteve vários homens por suspeita de crimes relacionados com explosivos.

A polícia de Gloucestershire informou hoje que os residentes de "várias propriedades" em Whelford, no oeste de Inglaterra, foram levados para um centro de lazer próximo e que a situação está controlada.

A localidade fica perto da base da RAF Fairford, utilizada pelas forças norte-americanas para ataques estritamente limitados durante a guerra com o Irão.

Após o início da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, em 28 de fevereiro, o Governo britânico autorizou as forças armadas norte-americanas a utilizar a base de Fairford para atacar instalações de mísseis iranianos.

Segundo a polícia, vários homens foram detidos por suspeita de crimes ao abrigo da Lei dos Explosivos e especialistas do exército em desativação de engenhos explosivos estão a examinar vários veículos.

A polícia não confirmou se as detenções estão relacionadas com a base aérea.

"Está atualmente estabelecido um perímetro de segurança, mas queremos tranquilizar as pessoas, uma vez que acreditamos que este incidente está controlado", afirmou a polícia.