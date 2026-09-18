Exposição itinerante do Prémio de Arquitectura inaugurada hoje em São Vicente

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos e a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura promovem, a partir de hoje, uma exposição itinerante dedicada às várias edições do Prémio de Arquitectura da Madeira e Porto Santo. A mostra inaugura esta tarde, às 15h00, na Biblioteca Municipal de São Vicente.

A iniciativa pretende levar aos vários municípios da Região Autónoma da Madeira o trabalho premiado ao longo das diferentes edições do galardão, dando a conhecer à população a excelência da arquitetura presente no território madeirense.

A exposição reunirá projectos distinguidos que reflectem a diversidade e a qualidade da produção arquitectónica regional, abrangendo obras que vão desde a reabilitação do património edificado a projectos de construção contemporânea.

Após a inauguração em São Vicente, a mostra percorrerá outros concelhos da Região, numa lógica de descentralização cultural que visa aproximar a arquitectura das comunidades locais e sensibilizar os cidadãos para a importância da qualidade do espaço construído no quotidiano.