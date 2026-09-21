Descarga de águas residuais para o mar na ETAR de São Vicente

A Câmara Municipal de São Vicente está a preparar um concurso público, com um valor superior a 500 mil euros, para a recuperação da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Água D’ Alto, situada junto ao calhau, na Estrada Regional para o Seixal, uma infra-estrutura que foi inaugurada há 21 anos e que custou 2,1 milhões de euros.

O procedimento deverá ser lançado depois de concluído o levantamento técnico da infra-estrutura e do edifício, revelou o presidente da autarquia, José Carlos Gonçalves. Este é um assunto que pode ler na íntegra na edição impressa do DIÁRIO.