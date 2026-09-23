Colisão entre ligeiro e motociclo em São Vicente

Um homem, com 35 anos, ficou ferido esta tarde na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo, ocorrida na Via Expresso 2, na zona de Água de Alto, em São Vicente.

O alerta para o acidente foi recebido pelo Comando Regional de Operações de Socorro pelas 14h10, tendo sido mobilizados sete operacionais e três viaturas dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

A vítima foi inicialmente encaminhada para o Centro de Saúde de São Vicente, onde foi estabilizada, sendo posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, para receber acompanhamento médico.