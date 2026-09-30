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Queda de pedras na Estrada da Eira do Serrado

Foto Google Earth
Foto Google Earth

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados esta madrugada para uma queda de pedras para a Estrada da Eira do Serrado (caminho para o Curral das Freiras).

O alerta foi dado pelas 3h30 desta noite, tendo sido mobilizados os meios necessários para resolver a situação momentânea.

De frisar que no local os bombeiros depararam-se com pedras de pequeno porte.

Não é de descurar a necessidade de averiguação do local e para o potencial perigo de mais quedas de pedras, como é usual nestas situações, nomeadamente após um dia de chuva e algum vento, as primeiras após um longo verão quente.

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