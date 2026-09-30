Época mais critica termina hoje com menos área ardida e mais fogos

A época que mobiliza mais meios de combate aos incêndios rurais termina hoje com menos área ardida, mas com mais fogos em relação ao ano passado.

Segundo a Diretiva Operacional Nacional (DON), que estabelece o Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais (DECIR), a época que mobiliza mais meios e a considerada mais crítica termina hoje, passando a estar no terreno a partir de quinta-feira menos operacionais, viaturas e meios aéreos.

Desde 01 de julho e até hoje, no chamado 'nível delta' e quando o dispositivo esteve na máxima força, estiveram no terreno 15.149 operacionais de 2.595 equipas, 3.463 viaturas, 50 máquinas de rastro e 81 meios aéreos, três dos quais os helicópteros da AFOCELCA (empresa de proteção florestal vocacionada para o combate a incêndios rurais).

Este ano deflagraram quase oito mil incêndios que provocaram 74.267 hectares de área ardia, menos 72% em relação ao mesmo período do ano passado e o sexto pior ano da década, segundo os dados provisórios do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR).

Os incêndios aumentaram cerca 9% em relação a 2025 e este ano registou-se o maior número de fogos desde 2022, sendo também o sexto ano da década com mais incêndios.

Esta época de fogos fica também marcada pela morte de uma bombeira de Resende, no distrito de Viseu, durante o combate a um incêndio.

Os dados do SGIFR indicam também que o Norte é a região com mais área ardida este ano, num total de 44.046 hectares, seguido do Centro (22.587) e Alentejo (5.389).

Cerca de metade da área ardida deste ano registou-se em dias com risco elevado de incêndio.

Numa resposta enviada à Lusa, o Ministério da Administração Interna refere que "não está prevista qualquer alteração" no DECIR, mantendo-se no terreno nos próximos dias "um dispositivo robusto".

Para os próximos 15 dias, em que estará em vigor o 'nível charlie' -- o terceiro que mobiliza mais meios de combate -, vão estar operacionais 12.866 elementos de 2 155 equipas, 2.857 veículos, 41 máquinas de rasto e 67 meios aéreos.