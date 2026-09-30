Advogado pede absolvição de mulher acusada de matar os três filhos nos EUA

O advogado de Lindsay Clancy, acusada de matar os três filhos nos Estados Unidos, pediu ontem a um juiz que a declarasse inocente, após um julgamento de grande impacto em que o júri não conseguiu chegar a um veredicto.

Kevin Reddington questionou a credibilidade da confissão da sua cliente, argumentando que "lhe contaram o que tinha acontecido", embora não tivesse "qualquer memória" do facto.

Durante o julgamento, não negou as acusações contra a mulher de 36 anos, mas tentou demonstrar que esta sofria de psicose pós-parto e não podia ser responsabilizada criminalmente.

O advogado de defesa criticou ainda a "investigação deplorável" e alegou a "ausência total de provas capazes de convencer um jurado racional".

A procuradora Jennifer Sprague classificou o argumento como ridículo.

O juiz William Sullivan, do tribunal de Plymouth, perto de Boston (nordeste), não proferiu uma decisão imediata e uma nova audiência está marcada para 02 de novembro.

Na nova audiência será discutido outro requerimento da defesa para o arquivamento total do processo.

Este pedido trata da validade da decisão do juiz de anular o julgamento após o impasse nas deliberações, durante as quais um dos doze jurados se opôs a declarar Lindsay Clancy inocente com base no seu estado psiquiátrico.

A acusação é contra a divulgação de informação adicional sobre os sete dias de deliberações, argumentando que isso teria um "efeito dissuasor" sobre os júris.

Além disso, não anunciou oficialmente se pretende ou não submeter a acusada a um novo julgamento.

A mulher pode ser condenada a prisão perpétua por ter estrangulado os seus filhos, que tinham cinco anos, três anos e oito meses de idade.

Atualmente internada numa instituição psiquiátrica, afirmou, entre outras coisas, que uma voz lhe tinha ordenado que matasse os filhos. Desloca-se em cadeira de rodas desde que tentou o suicídio após o triplo infanticídio.

Em depoimento, psiquiatras e pessoas próximas, incluindo o seu ex-marido e pai das crianças, descreveram o seu sofrimento.

A acusação, por outro lado, sustenta que Lindsay Clancy agiu com premeditação e foi capaz de compreender as consequências do seu ato.

O caso gerou um intenso debate nos Estados Unidos.

Muitas mulheres manifestaram-lhe apoio, procurando sensibilizar a opinião pública para a psicose pós-parto, uma condição que afeta uma em cada duas mulheres em cada mil partos, segundo as associações da área.