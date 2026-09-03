Rui Caetano insiste na criação de uma polícia municipal no Funchal

“Não é com a criação de faixas para transportes públicos e a colocação e pinos que se vai resolver o problema da mobilidade na cidade do Funchal. Essas iniciativas são importantes se estiverem integradas num planeamento global da nossa cidade", afirmou o vereador do PS no final da reunião de hoje da Câmara Municipal do Funchal.

Rui Caetano lembra que ainda não foi anunciada "uma única medida para resolver o problema do estacionamento" nem para "mitigar o grande número de carros de rent-a-car que entram todos os dias na cidade do Funchal"

Rui Caetano insiste na necessidade de avançar para uma medida que há muito o PS defende: “Não é com a contratação pontual de gratificados com a polícia que se vai resolver os problemas, o que é necessário fazer e a câmara não pode continuar a adiar é a criação a polícia municipal para ajudar a resolver as questões do trânsito e da segurança".