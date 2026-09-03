A época especial de exames do ensino secundário começa hoje com mais de 43.000 inscritos, estando aberta a todos os alunos elegíveis para as provas da 2.ª fase, independentemente de as terem realizado ou não.

Para concorrer à segunda fase do concurso de acesso ao ensino superior, os alunos que realizaram as provas na 2.ª fase, em julho, assim como na época especial beneficiarão da melhor classificação obtida entre as duas, segundo um comunicado do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI).

A época especial, que termina na terça-feira, foi criada para garantir que nenhum aluno é prejudicado pelas dificuldades técnicas verificadas na classificação eletrónica dos exames do ensino secundário, que impediram alguns estudantes de conhecer atempadamente as suas classificações e que poderão ter condicionado a inscrição, a realização das provas da 2.ª fase ou a sua preparação, referiu o MECI.

Segundo dados da tutela, a disciplina que tem mais inscritos é Português (9.403) seguido de Matemática A (8.324) e de Física Química A (6.674).

Hoje, às 09:30, realizam-se os exames de Português, Português Língua Segunda e Português Língua Não Materna do 12.ºano, de acordo com o calendário do MECI.

Em relação aos exames do 11.ºano, às 09:30 realiza-se a prova de Literatura Portuguesa e às 14:00 de Latim, Economia A e História da Cultura e das Artes.

As candidaturas à 2.ª fase do concurso de acesso ao ensino superior, que contará com 6.639 vagas, decorrem entre 24 de agosto e 20 de setembro, estando a publicação dos resultados prevista para 30 de setembro.