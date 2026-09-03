CH apresenta voto de louvor aos Fachos e Associação de Fachos

O grupo parlamentar do Chega deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, a um voto de louvor dedicado aos Fachos de Machico e à Associação Fachos, entidade responsável pela organização e salvaguarda desta manifestação histórica.

O partido pretende "consagrar institucionalmente o valor de um património ímpar da Região e surge na sequência do contacto direto do partido com a realidade local, onde eleitos de diferentes quadrantes do partido acompanharam os preparativos, visitaram diferentes pontos e sentiram de perto o enorme envolvimento e empenho do povo de Machico".

Hugo Marques afirma que "a apresentação deste voto na Assembleia Regional é um ato elementar de justiça para com as gentes da terra". Aliás, aponta que "o partido não faz política de gabinete nem homenagens de circunstância, tendo feito questão de estar junto dos populares nas encostas para testemunhar o sacrifício e o amor à camisola de quem carrega materiais às costas para iluminar a baía de Machico".

De acordo com nota à imprensa, o texto que deu entrada na ALRAM, assinala as raízes deste ritual e enaltece o trabalho da Associação Fachos na defesa da autenticidade da tradição e no processo de inventariação no Património Cultural Imaterial.

O presidente do Chega-Madeira destaca que o papel desempenhado pela associação e pelos fachoeiros representa uma "verdadeira lição de bairrismo e identidade colectiva".