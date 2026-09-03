AF Madeira promove reciclagem de árbitros e observadores

O Conselho de Arbitragem da AF Madeira, em articulação com a sua Comissão de Apoio Técnico (CAT), promove, no próximo sábado, dia 5 de Setembro, a primeira acção de reciclagem de árrbitros e observadores de futebol da época 2026/2027.

A iniciativa irá integrar a realização de provas físicas e avaliações escritas, bem como diferentes momentos formativos dedicados às alterações às Leis do Jogo, à metodologia de treino e às diretrizes definidas pelo Conselho de Arbitragem e pela CAT para a nova época.

A iniciativa vai reunir árbitros, observadores, dirigentes e responsáveis pela formação e pelo acompanhamento da arbitragem regional, tendo como principais objectivos avaliar as competências físicas e técnicas dos participantes, actualizar conhecimentos e uniformizar procedimentos, assegurando uma preparação adequada para os desafios da época 2026/27. A acção contará também com a presença de vários formadores, regionais e nacionais assim como várias entidades do panorama desportivo e associativo da Região assim como da Federação Portuguesa de Futebol.

Roberto Santos, presidente do Conselho de Arbitragem da AFM, destaca a importância destas iniciativas para a garantir a formação contínua de todos os árbitros e observadores assim como proporcionar elevados padrões de desempenho, contribuindo para a qualificação e valorização sustentadas da arbitragem madeirense.