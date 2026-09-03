Mons Bassouamina reforça Marítimo
Internacional pelo Congo, jogou, na época passada, no Pafos FC
O Marítimo anunciou a contratação do avançado Mons Bassouamina, de 28 anos. Nascido na cidade francesa de Gonesse, mas de ascendência congolesa, Bassouamina iniciou-se para a prática do futebol no Sarcelles e, em 2013, ingressou no Nancy, onde completou a sua formação e jogou durante seis épocas, incluindo a equipa B e a formação principal.
O jogador representou posteriormente o US Boulogne, Bastia-Borgo e Pau FC, tendo sido neste último emblema que se destacou no futebol profissional francês. Na época passada representou o Pafos FC, que tinha se sagrado campeão do Chipre e, ao serviço do qual alinhou em 26 jogos (5 na qualificação para a Liga dos Campeões e 4 na fase de grupos da mesma competição, 15 jogos na I Liga do Chipre e dois na Taça), sempre a saltar do banco de suplentes, condição em que totalizou 477 minutos e apontou dois golos.
Internacional pelo Congo, o novo reforço maritimista soma 13 internacionalizações e três golos pela seleção principal. Avançado móvel e com experiência em diferentes contextos competitivos, Mons Bassouamina chega ao Marítimo para reforçar as opções ofensivas de Mitchell van der Gaag, tendo assinado contrato por um ano.