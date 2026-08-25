Carlos Góis afasta críticas no aniversário de São Vicente

Carlos Góis, representante do PS na Sessão Solene dos 282 anos de São Vicente, escolheu deixar as críticas políticas para outra ocasião e aproveitou a intervenção para defender uma homenagem aos autarcas que, em 1977, integraram os primeiros órgãos municipais democraticamente eleitos e disse não ter memória de ter sido dada palavra a oposição num acto solene como este.

Com uma intervenção marcada pelas memórias pessoais e pela ligação ao concelho, Carlos Góis recordou que integrou a primeira Assembleia Municipal, em 1977, e considerou justo reconhecer aqueles que participaram no início do poder local democrático em São Vicente.

“Eu entrei na Assembleia Municipal em 1977, na primeira Assembleia”, recordou, manifestando o orgulho pelo percurso realizado pelo concelho ao longo destas décadas.

Foi a partir dessa evocação que deixou uma proposta aos actuais responsáveis autárquicos: homenagear os autarcas de 1977 que ainda são vivos, reconhecendo o contributo dado para o desenvolvimento de São Vicente e para a consolidação do poder local.

Carlos Góis aproveitou ainda a presença das diferentes forças políticas na sessão para defender uma atitude de cooperação em torno dos interesses do município.

“Tudo o que seja em prol do concelho podem contar com este presidente e com a Assembleia Municipal”, afirmou, defendendo que as diferenças partidárias não devem sobrepor-se aos interesses da população.

O representante socialista sustentou que a democracia pressupõe naturalmente diferentes posições políticas, mas considerou que estas devem ser exercidas de forma construtiva e orientadas para a população.

Num dia de celebração, Carlos Góis optou, por isso, por não entrar no confronto político. “Hoje, como é dia de comemoração, as críticas ficam para outra situação”, afirmou.

O antigo autarca terminou olhando para o futuro e desejando que São Vicente possa continuar a evoluir, reconhecendo que os desafios permanecem. “Nada é fácil nesta vida e temos, de facto, de seguir com destino e com rumo”, concluiu.