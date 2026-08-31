Antigos militares madeirenses realizam 101.º encontro no Rochão

O Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar (AMMMSU) realiza no próximo dia 6 de Setembro o 101.º Encontro, desta vez na Igreja Paroquial do Rochão, em Santa Cruz.

O programa começa às 11 horas, com uma missa, seguindo-se, às 11h45, uma homenagem aos militares madeirenses que morreram durante a Guerra do Ultramar e aos que faleceram depois do regresso. A cerimónia inclui a bênção e entrega de um ramo de flores e o cântico do hino do AMMMSU.

Está previsto ainda um almoço, às 12h30, no restaurante O Escondidinho, em Machico. As despesas são partilhadas pelos participantes e as famílias podem juntar-se ao encontro.

A organização disponibiliza um autocarro, com partida de Câmara de Lobos às 8h30, passagem pela Avenida do Mar, junto à GNR, às 9 horas, por Santa Cruz às 9h15 e por Machico às 9h30, antes da chegada ao Rochão.

O AMMMSU recorda ainda o Estatuto do Antigo Combatente, aprovado pela Lei n.º 46/2020, de 20 de Agosto, que estabelece um conjunto de direitos para quem prestou serviço militar. Entre os benefícios actualmente em vigor está a comparticipação a 100% da parcela não comparticipada dos medicamentos para antigos combatentes pensionistas, enquanto os não pensionistas têm direito a uma majoração da comparticipação dos psicofármacos.

As inscrições para o encontro terminam a 4 de Setembro. O contacto indicado pela organização é o 968 041 678.