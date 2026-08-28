Robbie Williams, Lauryn Hill e Deftones entre hoje e domingo no festival Kalorama

Robbie Williams, Grace Jones, Lauryn Hill, Clipse, Deftones e Turnstile estão entre os artistas e bandas que atuam entre hoje e domingo no festival Kalorama, que decorre no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

O recinto hoje abre às 16:30, estando a atuação do cabeça de cartaz, Robbie Williams, marcada para a 01:20.

Antes do cantor britânico, atuam também no palco principal Interpol, Maro, Angine de Poitrine e Folk Bitch Trio.

Pelo palco secundário, passam Grace Jones, Judeline, Melody's Echo Chamber, Anna Von Hausswolff e A Sul, projeto da cantora e produtora Cláudia Sul.

Já no terceiro palco, dedicado exclusivamente à música eletrónica, irão atuar Hunee, Lola Haro em modo 'back to back' com Roman Flugel, Budino, Nathan Fake e Viegas.

No sábado, dia em que o recinto abre às 14:30, a grande atração do palco principal é Ms. Lauryn Hill, num espetáculo que contará com a participação de Wyclef Jean, com quem fundou os Fugees em 1990, YG Marley e Zion, filhos da cantora. No mesmo palco atuam também Ravyn Lenae, Vince Staples, Bruno Pernadas, Joshua Idehen e Raquel Martins.

No mesmo dia, o palco Sagres acolhe os concertos de Sam The Kid, com Orelha Negra e Orquestra, em substituição dos Black Star (dupla que junta Mos Def e Talib Kweli), que, "por razões alheias à organização", cancelaram a atuação no Kalorama.

Por este palco vão passar também os Dry Cleaning, em substituição dos Unknown Mortal Orchestra, o projeto que junta Amaro Freitas, Criolo e Dino D'Santiago, Tyler Ballgame e Femme Falafel.

No palco Panorama atuam o coletivo Horse Meat Disco, a dupla Mind Enterprises, Hiroko Yamamura, Suchi e Mário Valente.

No domingo, dia em que o recinto volta a abrir às 14:30, o maior palco do festival acolhe Deftones, Turnstile, Peaches, High Vis e TRAVO.

Nesse dia, os concertos no palco secundário iniciam-se com a apresentação do resultado da Residência Artística by Chelas É O Sítio, "projeto de criação, colaboração e afirmação cultural que nasce a partir da energia criativa dos artistas residentes na freguesia".

No mesmo palco vão atuar também Clipse (dupla composta pelos 'rappers' Pusha T e Malice), Freddie Gibbs com The Alchemist, Wednesday, Pelados e Panic Shack.

O palco Panorama fica marcado por uma forte presença do coletivo Príncipe Discos, com DJ Lycox, DJ Marfox, Helviofox, DIIONYG, Nídia, Soundpreta e O Ghettão, projeto que junta DJ Nigga Fox, DJ Danifox e DJ Firmeza.

No festival que na Música, na Arte e na Sustentabilidade os três pilares, a Arte volta a estar em destaque nos dois palcos maiores, mas também pelo recinto, onde foram espalhados 'estúpidos', figuras escultóricas da autoria de Robert Panda.

Nesta edição, em que o festival voltou a juntar-se à Cultural Affairs, responsável pelas galerias Underdogs e Eterno, a estrutura em volta do palco principal é da autoria do Diogo Aguiar Studio, que trabalha na fronteira entre Arte e Arquitetura. Já a decoração do Palco Sagres ficou a cargo da ilustradora e 'designer' gráfica Leonor Violeta.

À 5.ª edição, haverá no Kalorama, pela primeira vez, um modelo de Comunicação Aumentativa em todo o recinto, "pensado para garantir a participação autónoma de pessoas com necessidades complexas de comunicação", e regressam, por exemplo, a sala de pausa, pensada para pessoas neurodivergentes ou que estejam a passar por crises de pânico, as plataformas para pessoas com mobilidade reduzida, que têm também direito a um parque de estacionamento perto da entrada, espaços na frente de todos os palcos onde as pessoas surdas poderão sentir a vibração da música, tradução dos concertos para Língua Gestual Portuguesa, e há bilhete gratuito para acompanhante.

A organização permite a entrada de "pequenas quantidades de comida", mas adverte que "no âmbito das revistas efetuadas pelas entidades competentes, podem ser identificados alguns alimentos que não possam entrar".

É permitida também a entrada de garrafas de plástico, com um volume máximo de 50cl. As garrafas podem ser enchidas num dos bebedouros do parque.

Os copos reutilizáveis do festival podem ser devolvidos no final e há também máquinas do sistema volta no recinto.

Para chegar ao recinto, a organização aconselha o uso de transportes públicos.