Flamengo de Leonardo Jardim a um ponto do líder Palmeiras de Abel Ferreira

O Flamengo, orientado pelo treinador português Leonardo Jardim, venceu na noite de quarta-feira por 2-0 o Mirassol, em jogo em atraso do campeonato brasileiro de futebol, e colocou-se a um ponto do líder Palmeiras, de Abel Ferreira.

No estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, os golos do encontro foram marcados na primeira parte pelo colombiano Jorge Carrascal (1-0), aos 14 minutos, que, aos 43, assistiu Lucas Paqueta para o 2-0, que garantiu a conquista dos três pontos.

A formação orientada por Leonardo Jardim, que controlou o jogo e dispôs das melhor oportunidades, geriu o resultado na segunda parte, mas o resultado não se alterou até ao final.

Com 25 jogos disputados, o Flamengo, de Leonardo Jardim, soma 51 pontos na segunda posição do Brasileirão, a apenas um do líder Palmeiras (52), de Abel Ferreira, e manteve acesa a luta pelo título no campeonato.