‘As Provadoras de Hitler’ em exibição no Centro Cultural John dos Passos

O filme ‘As Provadoras de Hitler’, realizado por Silvio Soldini, é a proposta da próxima sessão dos ‘Encontros com o Cinema’, marcada para esta sexta-feira, 25 de Setembro, às 21 horas, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol.

O drama histórico, uma produção de 2025 entre Itália, Bélgica e Suíça, acompanha a história de Rosa, uma jovem que, no Outono de 1943, se refugia numa pequena aldeia enquanto aguarda pelo regresso do marido, que combate na frente de batalha. A protagonista acaba por ser levada, juntamente com outras jovens, para provar as refeições destinadas a Hitler, perante o risco de estarem envenenadas.

Com 2h03 de duração e classificação para maiores de 14 anos, o filme conta no elenco com Elisa Schlott, Max Riemelt e Alma Hasun. As reservas podem ser efectuadas junto da organização dos ‘Encontros com o Cinema’.