O exército russo capturou 5.300 quilómetros quadrados de território ucraniano desde o início do ano, reivindicou hoje o Ministério da Defesa da Rússia.

No boletim da guerra, divulgado no segundo dia das eleições legislativas russas, aquele departamento governamental russo adianta que tal traduz-se em mais de 220 localidades.

Em concreto, as tropas russas terão conquistado em setembro mais de 670 quilómetros quadrados e 27 localidades das quatro regiões ucranianas anexadas por Moscovo em 2022.

Nas últimas semanas, tanto Kiev como especialistas independentes têm posto em causa os boletins russos, alegando que a ofensiva russa estagnou de dezembro de 2025 a junho deste ano.

As unidades russas terão conseguido alguns avanços territoriais marginais em julho e agosto, mas os ucranianos terão alcançado o seu maior sucesso ao tomar em setembro o chamado Saliente de Liman, localidade estratégica de Donetsk e próxima da fronteira com Lugansk.

Ainda assim, o Ministério da Defesa russo insistiu hoje que as suas forças estão a "limpar" as cidades de Liman e Sviatoguirsk, situadas a norte do bastião de Sloviansk, a principal praça-forte do exército ucraniano juntamente com Kramatorsk.

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou há duas semanas a tomada de Sviatoguirsk, o que foi desmentido por um general ucraniano com um vídeo gravado a partir dessa cidade e confirmado por bloguistas militares russos.