Portugal arranca hoje estágio na primeira vez de Jorge Jesus

Portugal começa hoje a preparar a estreia na Liga das Nações de futebol frente ao País de Gales com um treino de recuperação na Cidade do Futebol, em Oeiras, no primeiro dia de trabalho no 'terreno' de Jorge Jesus.

Selecionador nacional desde julho, sucedendo ao espanhol Roberto Martínez, Jesus vai comandar o seu primeiro estágio, em que convocou um total de 25 jogadores, incluindo o capitão Cristiano Ronaldo.

Os escolhidos do treinador de 72 anos têm até às 15:00 para se apresentarem na Cidade do Futebol e, para as 17:00, está agendado um treino de recuperação totalmente realizado no ginásio, sem subida ao relvado, com o arranque dos trabalhos a ser totalmente fechado à comunicação social.

A partir das 21:00, jogadores e equipa técnica vão estar no Portugal Football Globes, uma gala de entrega de prémios de futebol, futsal e futebol de praia, organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que vai decorrer na Arena Portugal, também em Oeiras.

O guarda-redes Samuel Soares (Benfica), o defesa Nuno Tavares (Lazio), o médio João Palhinha (Benfica) e o avançado Fábio Silva (Borussia Dortmund) são as novidades da primeira lista de convocados de Jorge Jesus.

Portugal inicia a 'era' Jorge Jesus, e a defesa do título da Liga das Nações, na quinta-feira, frente ao País de Gales, numa partida do Grupo A4 agendada para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Nesta primeira 'janela' de qualificação, a seleção nacional defronta por duas vezes a Noruega, em 27 de setembro, em Oslo, e em 04 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, e, pelo meio, em 01 de outubro, joga em Copenhaga com a Dinamarca.

Portugal conquistou duas das quatro edições da Liga das Nações, a primeira em 2019, num percurso rematado com um triunfo por 1-0 face aos Países Baixos, na final do Dragão, com um golo de Gonçalo Guedes, aos 60 minutos.

Depois das vitórias da França, em 2021, e da Espanha, em 2023, a seleção das 'quinas' voltou a vencer a competição em 2025, desta vez graças a um triunfo no jogo decisivo face à Espanha, por 5-3 nos penáltis, após 2-2 nos 120 minutos.

Lista dos 25 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e Samuel Soares (Benfica).

- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (FC Barcelona, Esp) Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Renato Veiga (Villarreal, Esp), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Tomás Araújo (Benfica) e Nuno Tavares (Lazio, Ita).

- Médios: Rúben Neves (Al Hilal, Ara), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Bernardo Silva (Real Madrid, Esp) e João Palhinha (Benfica).

- Avançados: João Félix (Al Nassr, Ara), Francisco Trincão (Al Ahly, Ara), Francisco Conceição (Juventus, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Rafael Leão (Galatasaray, Tur), Gonçalo Ramos (AC Milan, Ita), Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara) e Fábio Silva (Borussia Dortmund, Ale).