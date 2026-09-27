“Era pós-Ronaldo” marca imprensa nacional

A possibilidade de Cristiano Ronaldo começar o Portugal-Noruega no banco e, sobretudo, a perspectiva de uma Selecção sem o capitão dominam os títulos desportivos. O tema chega também aos generalistas, com o Jornal de Notícias a destacar a preparação para a “era pós-Ronaldo”. Nos desportivos, a eventual suplência é um dos principais assuntos, num jogo em que Bruno Fernandes deverá falhar por problemas físicos.

Portugal tenta a liderança em Oslo no primeiro Ronaldo-Haaland Portugal procura hoje fugir na liderança do Grupo A4 da Liga das Nações de futebol, mas para isso tem de bater em Oslo a Noruega, seleção nórdica que está imbatível em casa desde 2023.

A inteligência artificial é outro dos temas transversais à imprensa deste domingo. O Público questiona os limites que já existem, os “incitadores do medo” e os “oráculos do Apocalipse”, enquanto o Jornal de Notícias dá destaque à capacidade de uma nova tecnologia lusa recriar Amália Rodrigues. A actualidade económica é marcada, por outro lado, pelo impacto da taxa de carbono nos combustíveis, que o Correio da Manhã estima em 763 milhões de euros para os consumidores.

Títulos dos jornais de hoje:

Público

- "Brexit fez disparar pedidos de nacionalidade de emigrantes portugueses no Reino Unido"

- "IA. Os limites que já temos, os incitadores do medo e os oráculos do Apocalipse"

- "Douro. Apoio extra não chegará aos 50 cêntimos por quilo de uva"

- "Habitação. Usar a casa para aumentar a reforma: cinco soluções"

- "Famílias políticas. 'Jair Bolsonaro criou a maior rede de nepotismo'"

- "Fundação de Portugal. Governo entrega comemorações a comissão com ligações ao CSD"

- "Artes performativas. Elisabetta Bisaro vai dirigir Espaço do Tempo"

Jornal de Notícias

- "Justiça vai exigir milhões a mentores de esquema com bilhetes do F. C. Porto"

- "Notícias Magazine. Federação prepara era pós-Ronaldo"

- "Guerra em Gaza sobe ao palco e entra na passarela"

- "Paredes de Coura. Sesta obrigatória para crianças do Pré-Escolar"

- "Portugal Fashion. Moda portuguesa busca lugar ao sol na capital do estilo"

- "Tecnologia. Até onde pode ir Amália, o modelo de inteligência artificial luso?"

- "Porto. Revolução no Centro Histórico desenhada por arquitetos"

- "Entrevista JN/TSF. Mariana Leitão, presidente da Iniciativa Liberal: 'Montenegro não está a fazer diferente do que fez António Costa'"

Correio da Manhã

- "Taxa de carbono agrava combustíveis em 763 milhões. Fatura escalda no bolso dos portugueses"

- "Noruega-Portugal. Jesus admite sentar CR7 no banco na Noruega"

- "Benfica. Tomás Araújo é prioridade do Bayern Munique para 2027"

- "Sporting. Salário de Varandas duplica num ano"

- "Lisboa. Trio armado lança o terror em relojoaria"

- "Dezenas choram casal português morto a tiro"

- "Almada. Assaltam casas danificadas pela 'Kristin'"

- "Visita a França. 800 mil no adeus a Leão XIV a Paris"

- "Hoje. O duelo que aquece o Brasil: Lula e Flávio Bolsonaro em forte corrida às urnas"

- "Morte em Estremoz. Lar de idosos em silêncio com investigação"

- "Caldas da Rainha. Um ano presas em casa por furtar nacos de picanha"

- "Stella detida por injúrias"

O Jogo

- "Noruega-Portugal. Um cristão nada teme. Jorge Jesus, sem garantir a titularidade de CR7, afirma não ter medo do adversário"

- "'Dos 15 remates com o País de Gales, Ronaldo esteve em sete'"

- "'Dentro da área, Haaland e Osimhen são os melhores'"

- "Basquetebol. Dragão faz a festa. Campeão nacional conquistou a Supertaça ao vencer o Sporting por 80-76"

- "Fernando Sá: 'Se não ganhássemos, era um bocadinho preocupante'"

- "FC Porto. A metamorfose de William Gomes. Brasileiro foi titular em todos os jogos esta temporada. Mais desarmes do que Bednarek e Kiwior. No clássico chegou a atingir os 36,8 kms/hora"

- "Benfica. Bayern não larga Tomás Araújo. Admite pagar 30 milhões de euros pelo central"

- "Lance com Bah: águias querem castigo para Samu"

- "Sporting. Milan volta a Gonçalo Inácio. Defesa é prioritário para Rúben Amorim"

A Bola

- "'Benfica está bem entregue a Rui Costa e Marco Silva'. Rui Pedro Braz garante que saída da Luz foi pacífica e quer festejar títulos enquanto adepto"

- "'Um campeonato em quatro foi manifestamente pouco'"

- "Águias exigem suspensão de Samu por agressão a Bah"

- "'Nunca estive a 100 por cento esta época'. Aursnes confessa frustração"

- "'Estou apenas concentrado em jogar'. Schjelderup 'entrega' renovação aos empresários"

- "Noruega-Portugal. Jorge Jesus: 'Não sei se Cristiano vai começar o jogo'. Bruno Fernandes deve ficar de fora; Palhinha e João Neves titulares"

- "Renato Veiga: 'Haaland? Há coisa mais importantes que me tiram o sono'"

- "Sporting. Leão ganha especialistas para os livres. Zalazar e Irankunda no topo da hierarquia"

- "Rui Borges ativa plano B. Treinador já prepara alternativas aos sul-americanos para a vista a Braga"

- "FC Porto. Pietuszewksi chamado à seleção. Extremo polaco rende o benfiquista Kaminski, lesionado"

- "A odisseia de Giménez. Mexicano obrigado a fazer quatro jogos em 11 dias"

- "Basquetebol. FC Porto 80-76 Sporting. Supertaça vai para o Dragão"

Record

- "Águia quer suspender Samu. Encarnados fazem queixa por agressão a Bah com base em novas imagens"

- "Noruega-Portugal. Jesus sem medo: 'Vou lançar uma equipa mais ofensiva do que defensiva'. Bruno Fernandes de fora devido a problema físico. Técnico admite que Ronaldo pode começar no banco"

- "Schjelderup está do outro lado...e foge ao tema da renovação com o Benfica"

- "Basquetebol. FC Porto 80-76 Sporting. Dragão leva a supertaça"

- "FCPorto. Ataque reforçado. Regressos de Samu e Pietuszewski alargam opções. Jovem polaco chamado à seleção"

- "Sporting. Altimira à patrão.Leões veem reforço como líder a longo prazo"

- "Obras e relvado de Alvalade em contrarrelógio. Próximo jogo em casa é a 21 de outubro. Paragem aproveitada para acelerar mudanças"