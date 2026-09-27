“Era pós-Ronaldo” marca imprensa nacional
Conheça os títulos dos principais jornais nacionais deste domingo, 26 de Setembro, e, na galeria, as suas capas
A possibilidade de Cristiano Ronaldo começar o Portugal-Noruega no banco e, sobretudo, a perspectiva de uma Selecção sem o capitão dominam os títulos desportivos. O tema chega também aos generalistas, com o Jornal de Notícias a destacar a preparação para a “era pós-Ronaldo”. Nos desportivos, a eventual suplência é um dos principais assuntos, num jogo em que Bruno Fernandes deverá falhar por problemas físicos.
Portugal tenta a liderança em Oslo no primeiro Ronaldo-Haaland
Portugal procura hoje fugir na liderança do Grupo A4 da Liga das Nações de futebol, mas para isso tem de bater em Oslo a Noruega, seleção nórdica que está imbatível em casa desde 2023.
A inteligência artificial é outro dos temas transversais à imprensa deste domingo. O Público questiona os limites que já existem, os “incitadores do medo” e os “oráculos do Apocalipse”, enquanto o Jornal de Notícias dá destaque à capacidade de uma nova tecnologia lusa recriar Amália Rodrigues. A actualidade económica é marcada, por outro lado, pelo impacto da taxa de carbono nos combustíveis, que o Correio da Manhã estima em 763 milhões de euros para os consumidores.
Títulos dos jornais de hoje:
Público
- "Brexit fez disparar pedidos de nacionalidade de emigrantes portugueses no Reino Unido"
- "IA. Os limites que já temos, os incitadores do medo e os oráculos do Apocalipse"
- "Douro. Apoio extra não chegará aos 50 cêntimos por quilo de uva"
- "Habitação. Usar a casa para aumentar a reforma: cinco soluções"
- "Famílias políticas. 'Jair Bolsonaro criou a maior rede de nepotismo'"
- "Fundação de Portugal. Governo entrega comemorações a comissão com ligações ao CSD"
- "Artes performativas. Elisabetta Bisaro vai dirigir Espaço do Tempo"
Jornal de Notícias
- "Justiça vai exigir milhões a mentores de esquema com bilhetes do F. C. Porto"
- "Notícias Magazine. Federação prepara era pós-Ronaldo"
- "Guerra em Gaza sobe ao palco e entra na passarela"
- "Paredes de Coura. Sesta obrigatória para crianças do Pré-Escolar"
- "Portugal Fashion. Moda portuguesa busca lugar ao sol na capital do estilo"
- "Tecnologia. Até onde pode ir Amália, o modelo de inteligência artificial luso?"
- "Porto. Revolução no Centro Histórico desenhada por arquitetos"
- "Entrevista JN/TSF. Mariana Leitão, presidente da Iniciativa Liberal: 'Montenegro não está a fazer diferente do que fez António Costa'"
Correio da Manhã
- "Taxa de carbono agrava combustíveis em 763 milhões. Fatura escalda no bolso dos portugueses"
- "Noruega-Portugal. Jesus admite sentar CR7 no banco na Noruega"
- "Benfica. Tomás Araújo é prioridade do Bayern Munique para 2027"
- "Sporting. Salário de Varandas duplica num ano"
- "Lisboa. Trio armado lança o terror em relojoaria"
- "Dezenas choram casal português morto a tiro"
- "Almada. Assaltam casas danificadas pela 'Kristin'"
- "Visita a França. 800 mil no adeus a Leão XIV a Paris"
- "Hoje. O duelo que aquece o Brasil: Lula e Flávio Bolsonaro em forte corrida às urnas"
- "Morte em Estremoz. Lar de idosos em silêncio com investigação"
- "Caldas da Rainha. Um ano presas em casa por furtar nacos de picanha"
- "Stella detida por injúrias"
O Jogo
- "Noruega-Portugal. Um cristão nada teme. Jorge Jesus, sem garantir a titularidade de CR7, afirma não ter medo do adversário"
- "'Dos 15 remates com o País de Gales, Ronaldo esteve em sete'"
- "'Dentro da área, Haaland e Osimhen são os melhores'"
- "Basquetebol. Dragão faz a festa. Campeão nacional conquistou a Supertaça ao vencer o Sporting por 80-76"
- "Fernando Sá: 'Se não ganhássemos, era um bocadinho preocupante'"
- "FC Porto. A metamorfose de William Gomes. Brasileiro foi titular em todos os jogos esta temporada. Mais desarmes do que Bednarek e Kiwior. No clássico chegou a atingir os 36,8 kms/hora"
- "Benfica. Bayern não larga Tomás Araújo. Admite pagar 30 milhões de euros pelo central"
- "Lance com Bah: águias querem castigo para Samu"
- "Sporting. Milan volta a Gonçalo Inácio. Defesa é prioritário para Rúben Amorim"
A Bola
- "'Benfica está bem entregue a Rui Costa e Marco Silva'. Rui Pedro Braz garante que saída da Luz foi pacífica e quer festejar títulos enquanto adepto"
- "'Um campeonato em quatro foi manifestamente pouco'"
- "Águias exigem suspensão de Samu por agressão a Bah"
- "'Nunca estive a 100 por cento esta época'. Aursnes confessa frustração"
- "'Estou apenas concentrado em jogar'. Schjelderup 'entrega' renovação aos empresários"
- "Noruega-Portugal. Jorge Jesus: 'Não sei se Cristiano vai começar o jogo'. Bruno Fernandes deve ficar de fora; Palhinha e João Neves titulares"
- "Renato Veiga: 'Haaland? Há coisa mais importantes que me tiram o sono'"
- "Sporting. Leão ganha especialistas para os livres. Zalazar e Irankunda no topo da hierarquia"
- "Rui Borges ativa plano B. Treinador já prepara alternativas aos sul-americanos para a vista a Braga"
- "FC Porto. Pietuszewksi chamado à seleção. Extremo polaco rende o benfiquista Kaminski, lesionado"
- "A odisseia de Giménez. Mexicano obrigado a fazer quatro jogos em 11 dias"
- "Basquetebol. FC Porto 80-76 Sporting. Supertaça vai para o Dragão"
Record
- "Águia quer suspender Samu. Encarnados fazem queixa por agressão a Bah com base em novas imagens"
- "Noruega-Portugal. Jesus sem medo: 'Vou lançar uma equipa mais ofensiva do que defensiva'. Bruno Fernandes de fora devido a problema físico. Técnico admite que Ronaldo pode começar no banco"
- "Schjelderup está do outro lado...e foge ao tema da renovação com o Benfica"
- "Basquetebol. FC Porto 80-76 Sporting. Dragão leva a supertaça"
- "FCPorto. Ataque reforçado. Regressos de Samu e Pietuszewski alargam opções. Jovem polaco chamado à seleção"
- "Sporting. Altimira à patrão.Leões veem reforço como líder a longo prazo"
- "Obras e relvado de Alvalade em contrarrelógio. Próximo jogo em casa é a 21 de outubro. Paragem aproveitada para acelerar mudanças"