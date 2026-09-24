Duas atletas do CNF convocadas para o 1.º Estágio de Stand Up Paddle Canoe

As atletas Carlota Rodrigues e Joana Nascimento, do Clube Naval do Funchal (CNF), foram convocadas pela Federação Portuguesa de Canoagem (FPC) para participar no 1.º Estágio de Desenvolvimento e Promoção de Stand Up Paddle Canoe (SUPC), destinado aos escalões de formação, informou esta tarde o departamento de comunicação do CNF.

A iniciativa decorrerá entre os dias 2 e 4 de Outubro de 2026, no Centro de Alto Rendimento (CAR) de Montemor-o-Velho, reunindo jovens atletas numa ação dedicada ao desenvolvimento e à promoção do SUPC.

O estágio será coordenado pelo Técnico Nacional de SUPC, José Cirilo, estando a concentração das atletas prevista para as 14h30 do dia 2 de Outubro. Os trabalhos terminam no dia 4, após o almoço.

Esta convocatória constitui um reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas jovens atletas e pelo Clube Naval do Funchal.

O CNF felicita a Carlota Rodrigues e a Joana Nascimento por esta convocatória, desejando-lhes um excelente estágio, repleto de aprendizagem, evolução e novas experiências desportivas.