Presidente da República lamenta morte de "criador e intérprete de excepção"

O Presidente da República, António José Seguro, lamentou hoje a morte do músico Jorge Palma, considerando-o "um criador e intérprete de exceção", que se tornou uma referência da música portuguesa ao longo dos últimos 50 anos.



Músico Jorge Palma morre aos 76 anos O músico Jorge Palma, um dos cantores e compositores mais marcantes da música portuguesa contemporânea, morreu na segunda-feira à noite, aos 76 anos, anunciou hoje a família.

Numa mensagem na página da Presidência da República, António José Seguro elogiou o trabalho de Jorge Palma, que morreu na segunda-feira, recordando que mostrou sempre "uma rara versatilidade e ecletismo".

"Portugal despede-se de um dos seus ícones e de um dos grandes poetas da nossa música e da nossa sensibilidade. As suas canções hão de ficar como uma recordação intensa e profunda da nossa melancolia; elas marcaram a vida portuguesa durante décadas e, por muito tempo, hão de iluminar a memória de várias gerações", refere a mensagem.

Seguro diz que músicas como "Deixa-me rir", "Frágil", "Encosta-te a Mim", "A Gente Vai Continuar" ou "Dá-me Lume" recordarão o "lirismo imprevisível" de Jorge Palma, "nunca de efeito fácil ou efémero".

O Presidente da República considerou ainda que Jorge Palma emprestou à música portuguesa "um caráter único" e "uma busca incessante da beleza".

"De certa maneira, todos habitámos o seu bairro do amor, todos nos rimos com os seus versos, todos nos sentimos frágeis, todos prometemos continuar a ser aqueles que fomos quando cantámos as suas canções pela primeira vez ou quando elas deram sentido às nossas vidas", escreve.

António José Seguro diz ainda que Jorge Palma transportou para a sua música "um talento raro e precioso, que nos contagiou a todos com o seu vírus de harmonia, beleza e rebeldia".

Jorge Palma, um dos cantores e compositores mais marcantes da música portuguesa contemporânea, morreu na segunda-feira à noite, aos 76 anos, anunciou a família nas redes sociais, pedindo que o autor seja lembrado "pelas suas canções e palavras", agradecendo "toda a amizade demonstrada ao longo dos anos".

As informações relativas às cerimónias fúnebres serão divulgadas mais tarde.