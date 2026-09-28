Pelo menos 13 mortos em incêndio em fábrica de fogo de artifício perto de Moscovo

Pelo menos 13 pessoas morreram hoje num incêndio numa fábrica de fogos de artifício na região russa de Yaroslavl, vizinha de Moscovo, de acordo com os meios de comunicação social locais.

"O incêndio provocou a morte a treze pessoas. Na fábrica estavam 15 pessoas", adiantou uma fonte dos serviços de emergência citada pela agência de notícias russa TASS.

O incêndio na fábrica atingiu dois edifícios, segundo os media russos, e cerca de 100 bombeiros foram mobilizados para o combate às chamas.

Segundo a agência Europa Press foi já aberta uma investigação criminal por possível incumprimento das normas de segurança.

Em abril, uma explosão num armazém de fogos de artifício na cidade de Vladikavkaz, no sul da Rússia, fez 14 feridos.