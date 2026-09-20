Moscovo sofre ataque de mais de 300 drones

Moscovo foi hoje alvo de um ataque com mais de 300 drones que provocou pelo menos dois mortos e vários feridos, além de um incêndio visível numa refinaria da capital, segundo a agência russa TASS e o governador da região de Moscovo.

Pelo menos 338 drones foram abatidos quando se dirigiam a Moscovo, com um incêndio visível numa refinaria iluminava o céu da capital.

Numa mensagem no Telegram, Vorobyob reportou que os sistemas de defesa aérea da Rússia "abateram e neutralizaram" 249 drones em 17 distritos, número que a TASS elevou para 338 a aproximarem-se da capital.

"Em Sofyino, um drone atingiu um edifício de apartamentos de três andares, danificando seis habitações no último piso. Lamentavelmente, uma mulher de 44 anos morreu", escreveu Vorobyev.

"Outra pessoa morreu no município de Orekhovo-Zuevo. Um idoso encontrava-se numa casa que ficou destruída e incendiada em consequência do ataque do drone" assinalou o governador, que acrescentou que o ataque continuava e alertou para danos em vários distritos.

O governador de Moscovo declarou também que três blocos de apartamentos do complexo residencial Novye Kotelniki, na cidade, ficaram danificados. Além disso, um edifício residencial e uma instalação industrial sofreram danos na cidade de Istra, a noroeste de Moscovo.

Por sua vez, a TASS reportou que mais de 30 voos não puderam aterrar nos aeroportos de Moscovo devido às restrições de segurança.