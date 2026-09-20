Pelo menos 20 mortos em ataque jihadista em ilha do Lago Chade

Pelo menos 20 pessoas morreram hoje na sequência de um ataque atribuído ao grupo jihadista nigeriano Boko Haram contra uma ilha do Lago Chade, na fronteira com a Nigéria, informou o exército chadiano.

O ataque ocorreu na madrugada de hoje numa ilha próxima da aldeia de Ngouboua, na província chadiana do Lago Chade, onde os atacantes, que operavam a partir de canoas, atacaram pescadores que tinham saído para pescar.

"Os atacantes mataram quatro mulheres e sete homens antes de lhes roubarem o peixe", disse à EFE o coronel Moussa Djibrine, comandante de operações na província do Lago Chade, acrescentando que "o exército, alertado, lançou rapidamente uma operação de perseguição e conseguiu neutralizar nove dos terroristas envolvidos no ataque".

Há já algum tempo que a região do Lago Chade é alvo de ataques jihadistas, com a população civil que se desloca para os campos, os mercados ou para pescar perto do lago a sofrer frequentes atentados, apesar da presença de forças de segurança na zona.

Situado nas fronteiras do Chade, Níger, Camarões e Nigéria, o lago é uma extensão de água com ilhotas que servem de esconderijo a grupos jihadistas como o Boko Haram.

Os jihadistas costumam deslocar-se em veículos motorizados ou canoas, o que lhes permite atacar rapidamente --- muitas vezes através de incursões noturnas ou ao amanhecer --- e retirar-se antes da chegada das forças de segurança.

O Boko Haram e a filial local do Estado Islâmico terão já matado mais de 35.000 pessoas e provocado cerca de 2,7 milhões de deslocados internos, sobretudo na Nigéria, mas também em países vizinhos como o Chade, os Camarões e o Níger, segundo as Nações Unidas.