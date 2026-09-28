Orquestra de Bandolins encerra festival de guitarra em Lagoa

A Orquestra de Bandolins da Madeira vai protagonizar o concerto de encerramento do 13.º Festival Internacional de Guitarra de Lagoa, no dia 1 de Outubro, às 19 horas, no Auditório Carlos do Carmo, no Algarve.

O convite partiu da Associação de Guitarra de Lagoa, através do seu presidente, Eudoro Grade, e marca o regresso da formação madeirense ao festival dez anos depois da última participação, também organizada pelo mesmo responsável.

Com 19 elementos, a orquestra apresentará um programa resultante do Estágio de Orquestra realizado no âmbito do 2.º Festival de Artes Eurico Martins, que decorreu no Funchal a 17 de Junho. A actuação será igualmente uma homenagem ao maestro Eurico Martins, apontado pela formação como um dos seus principais impulsionadores e autor de uma vasta obra artística.

A ligação entre a Orquestra de Bandolins da Madeira e Eudoro Grade deverá prolongar-se para 2027, estando prevista a realização de um concerto na Madeira com a participação do guitarrista.

A deslocação ao Algarve conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, através do programa CIRCULAR, destinado a financiar projectos culturais desenvolvidos fora da Região. A viagem conta ainda com a colaboração da Direcção Regional da Cultura, que disponibilizou publicações para oferta às entidades de Lagoa, e com o apoio dos parceiros Henriques & Henriques e Martins & Martins. A Câmara Municipal de Lagoa assegura as deslocações entre Lisboa e Lagoa.

Com 30 anos de actividade ininterrupta, a Orquestra de Bandolins da Madeira mantém uma programação regular na Região, apresentando concertos semanais no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira e na Igreja Inglesa do Funchal. A formação é actualmente dirigida artisticamente pelo maestro André Martins.