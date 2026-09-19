Jennifer Silva vence Festival de Cocktails

O Porto Santo recebeu mais uma edição do Festival de Cocktails Colombo, numa iniciativa organizada pela Associação Barmen da Madeira, com o apoio da Secretaria Regional do Turismo da Madeira.

Jennifer Silva foi a grande vencedora do concurso, conquistando também o prémio de Melhor Decoração. O segundo lugar foi atribuído a Lúcia Quintal, enquanto Rui Silva ficou na terceira posição.

A iniciativa reuniu profissionais e entusiastas da área dos cocktails, num evento que destacou a criatividade, a técnica e a apresentação das propostas apresentadas a concurso.