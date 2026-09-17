16.ª edição do Madeira Curtas apresentada amanhã

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e a Direção Regional de Educação promovem, amanhã, pelas 11h00, no Museu de Eletricidade – Casa da Luz, a sessão de lançamento da 16.ª edição do Madeira Curtas.

A sessão de abertura contará com a presença de João Costa e Silva, director regional de Educação, e de Luís Gaspar, director de serviços de Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem, entre outras entidades, de acordo com uma nota informativa divulgada pela tutela.

Durante a sessão, serão apresentados o regulamento oficial do concurso e o tema desta edição, para além da exibição de uma selecção de curtas-metragens premiadas em anos anteriores.

Organizado pela Direção de Serviços de Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem, através do programa EDUCAmedia, o Madeira Curtas reconhece e premeia trabalhos de vídeo de curta duração e incentiva a criação de conteúdos audiovisuais na comunidade escolar. A participação está aberta a qualquer pessoa, independentemente da profissão, experiência, nacionalidade ou local de residência, bem como a alunos, turmas e escolas.

De acordo com a mesma nota de imprensa, o tema desta edição, 'O Destino das Nossas Escolhas', é de interpretação livre e inspira-se no Ano Internacional do Turismo Sustentável e Resiliente, bem como na parceria com a UCAD – Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências.

O concurso divide-se em duas vertentes, internacional e nacional. A vertente nacional em específico visa impulsionar a produção de curtas-metragens portuguesas, com especial destaque para o meio escolar regional.

Cada vertente contempla sete categorias: Melhor Imagem, Melhor Som, Melhor Representação, Melhor Curta-Metragem Júnior, Melhor Curta-Metragem de Animação, Melhor Curta-Metragem Escolar e Melhor Curta-Metragem. Na vertente internacional, a categoria Melhor Curta-Metragem Júnior é substituída por Melhor Guarda-Roupa e Adereços. Será ainda atribuído o troféu 'Escolha do Público' à curta-metragem finalista da vertente nacional que reunir o maior número de votos online.

As inscrições devem ser efetuadas através de formulário online até 18 de Abril de 2027, sendo que o prazo para a entrega dos trabalhos termina a 25 de Abril de 2027.

Todas as informações estão disponíveis no site do programa EDUCAmedia (https://teducativas.madeira.gov.pt/educamedia), na plataforma FilmFreeway e na página oficial do evento no Facebook.