Dois tiroteios em Joanesburgo e no Cabo fazem 27 mortes no total

Dois tiroteios separados em Joanesburgo e na Cidade do Cabo, na África do Sul, mataram 27 pessoas na noite de sábado para domingo, segundo balanços das autoridades.

Segundo a polícia sul-africana, homens armados com espingardas de assalto e pistolas mataram 17 pessoas e fizeram 15 feridos num bar em Wedela, no sudoeste de Joanesburgo, no sábado à noite.

Num outro episódio, 10 pessoas foram mortas num tiroteio numa loja em Lwandle, perto da Cidade do Cabo, cerca da 01:00 de hoje.

Os dois tiroteios acontecem dias após um outro episódio de violência numa festa perto da cidade costeira de Durban matar 11 pessoas, incluindo uma grávida.

Ainda não houve detenções nos casos desta noite e a polícia procura vários assaltantes em ambos os casos.