Os custos e as condições de transporte de encomendas para a Madeira estiveram em destaque no "Compromisso Parlamentar" que decorre esta tarde no Espaço Ideia da Assembleia Legislativa da Madeira, dedicado ao ‘Geoblocking – discriminação das Regiões Autónomas’.

Carlota Mendonça, dos CTT, destacou a capacidade logística existente para assegurar o abastecimento da Região, questionando as situações em que produtos adquiridos online não chegam à Madeira.

"Por vezes não compreendo porque é que não chega", afirmou, referindo a existência de cinco transportes diários entre o aeroporto e o centro de abastecimento, por via aérea, e de dois abastecimentos semanais por via marítima.

A responsável dos CTT explicou ainda que determinados volumes podem ser transportados por via aérea. "Até 30 kg pode vir por via aérea", afirmou.

"Com estes abastecimentos todos que nós estamos a ter, não compreendo por que é que não chega cá", reforçou Carlota Mendonça, numa intervenção centrada nas condições de transporte e distribuição de encomendas para a Madeira.

A responsável abordou também os diferentes serviços de correio e expresso, salientando que os custos dependem do peso, do tipo de serviço e do prazo de entrega. No serviço expresso existem soluções mais rápidas, mas com custos superiores.

A logística inversa, nomeadamente as devoluções de compras online, foi outro dos temas abordados, com os CTT a disponibilizarem soluções que permitem às empresas estruturar o processo de devolução através da sua rede.