CHEGA junta apoiantes em Câmara de Lobos

A Praia do Vigário, em Câmara de Lobos, começou esta tarde a receber militantes e simpatizantes do CHEGA-Madeira para a rentrée política do partido, num ambiente marcado pela música, convívio e animação.

O evento arrancou pelas 18 horas e conta com várias iniciativas de carácter festivo, incluindo as actuações de Montreal Band, Roni de Melo bem como do DJ CRafa. No recinto estão também instaladas várias barracas de comes e bebes.

A componente política da iniciativa deverá ganhar maior expressão com a chegada de André Ventura, presidente do CHEGA, que é o principal convidado da rentrée e deverá dirigir-se aos presentes.

Antes da intervenção do líder nacional do partido, está prevista a participação de Hugo Nunes, presidente do CHEGA-Madeira.

A iniciativa decorre ao longo da noite na frente-mar de Câmara de Lobos, juntando a componente de convívio à mobilização política do partido na Região.