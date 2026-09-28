MAR reforça presença na Alemanha com novo escritório em Hamburgo

O Registo Internacional de Navios da Madeira (MAR) reforçou a sua presença no mercado marítimo alemão com a inauguração, no passado dia 17 de Setembro, do novo escritório da European MAR em Hamburgo, uma das principais capitais marítimas da Europa.

A cerimónia reuniu representantes do sector marítimo internacional, parceiros e diversas entidades, bem como representantes da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), numa iniciativa que pretende estreitar a ligação do MAR a uma das mais importantes comunidades marítimas europeias.

Na ocasião, o presidente do Conselho de Administração da SDM, Rogério Gouveia, destacou a importância das novas instalações no aprofundamento da parceria entre a European MAR e a SDM, estabelecida em 2013. A abertura do escritório representa, segundo o responsável, uma aproximação do registo madeirense aos armadores e aos principais agentes da indústria marítima alemã.

Rogério Gouveia sublinhou ainda a importância da proximidade, da segurança jurídica, da capacidade de resposta e das parcerias de confiança para apoiar os armadores e contribuir para a competitividade de um registo marítimo europeu.

Em representação do presidente do Governo Regional, o responsável da SDM salientou o papel desempenhado pela European MAR na ligação entre a Madeira, o MAR e os principais intervenientes e centros de decisão da indústria marítima internacional. Essa ligação, acrescentou, tem contribuído para reforçar a notoriedade da bandeira portuguesa e do Registo Internacional de Navios da Madeira à escala mundial.

A nova estrutura em Hamburgo deverá permitir um contacto mais próximo com os armadores alemães e com os restantes agentes do sector, facilitando o acesso aos serviços e à experiência associados ao MAR.

A escolha de Hamburgo assume particular relevância por se tratar de um dos grandes centros mundiais do transporte marítimo e de uma cidade com uma forte concentração de empresas e operadores ligados à actividade marítima internacional.

Para a SDM, a inauguração do escritório constitui, assim, uma nova etapa na parceria com a European MAR e no reforço da ligação do registo madeirense à comunidade marítima alemã e internacional.

O MAR tem registado um crescimento significativo ao longo da última década. No final do primeiro semestre de 2026, o registo contava com 1.264 navios comerciais, representando mais de 30 milhões de toneladas de arqueação bruta, de acordo com os dados divulgados pela SDM.

De aproximadamente 300 navios registados há uma década, a frota cresceu para mais de 1.200 navios, correspondendo a uma taxa média de crescimento anual de cerca de 15%.

A par do crescimento da frota, o MAR mantém um forte compromisso com elevados padrões de segurança, conformidade, transparência e qualidade operacional. Actualmente, o MAR é o terceiro maior registo internacional de navios da União Europeia.