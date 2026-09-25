Dezenas de milhares de estudantes protestam na Alemanha contra serviço militar obrigatório

Dezenas de milhares de estudantes manifestaram-se hoje numa centena de cidades de toda a Alemanha contra a possibilidade de regresso do serviço militar obrigatório.

Segundo os organizadores, mais de 45.000 pessoas saíram à rua para apoiar o protesto estudantil contra o serviço militar obrigatório; enquanto se aguardam dados oficiais mais precisos, a polícia limitou-se a pormenorizar a adesão em algumas cidades do país, entre as quais Berlim.

Na capital federal alemã, a polícia estimou que cerca de 2.400 pessoas se manifestaram, ao passo que noutras cidades a adesão aos protestos foi menor, como em Munique, com cerca de 700 pessoas, ou Nuremberga, com cerca de 400.

"Os jovens não querem alistar-se nas Forças Armadas alemãs", afirmou a porta-voz dos protestos, Bela Breitner, em declarações à agência noticiosa DPA.

A lei sobre o novo serviço militar entrou em vigor em janeiro deste ano. Numa primeira fase, a iniciativa assenta na ideia de recrutar voluntários nascidos a partir de 2008, mediante exame médico obrigatório, com início previsto apenas para julho de 2027.

Caso os objetivos estabelecidos não sejam alcançados, o parlamento poderá decidir impor o serviço militar obrigatório, suspenso na Alemanha em 2011.