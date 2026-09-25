Bordado da Madeira marca presença na Bienal Artes & Ofícios

O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) participa na 3.ª edição da Bienal Artes & Ofícios | Novo Design, que decorre até domingo, em Oeiras, levando à iniciativa diferentes formas de valorização e reinvenção do Bordado da Madeira, refere hoje em nota à imprensa.

Numa participação que pretende dar maior visibilidade ao trabalho desenvolvido na Região e mostrar como as artes e ofícios tradicionais podem manter a sua identidade, ao mesmo tempo que encontram novas formas de expressão através do design e da criatividade contemporânea, estão presentes duas abordagens distintas ao Bordado da Madeira.

A Bordal, produtor autorizado, apresenta peças que cruzam a tradição do bordado com novas aplicações, nomeadamente nas áreas da moda e da decoração, através de colaborações com designers nacionais e internacionais. Já a marca Flor de Lis, da artesã reconhecida Lisandra Pereira, mostra uma coleção que utiliza o Bordado da Madeira como inspiração para criar novas peças através do desenho aplicado à cerâmica fria.

A participação do IVBAM procura, desta forma, mostrar diferentes caminhos para a valorização do Bordado da Madeira, mantendo os padrões de qualidade e o saber-fazer tradicional, mas explorando também novas aplicações e linguagens, refere aquela entidade regional.

Prémio Artes & Ofícios | Novo Design com mais de uma centena de candidaturas

Também hoje será entregue, pela primeira vez, o Prémio Artes & Ofícios | Novo Design. O IVBAM integra o Conselho Consultivo do prémio, estando representado pela vogal do Conselho Diretivo, Marisa Santos.

A primeira edição do prémio recebeu mais de uma centena de candidaturas, seis das quais provenientes da Região Autónoma da Madeira. Uma das candidaturas madeirenses está entre as 21 selecionadas para a final.

O prémio contempla três áreas de distinção: Inovação, Comunidade e Sustentabilidade, procurando reconhecer diferentes formas de criação e de valorização das artes e ofícios na atualidade.

A participação na Bienal decorre até domingo e representa mais uma oportunidade para promover o Bordado da Madeira junto de novos públicos e dar a conhecer o trabalho desenvolvido na Região na preservação e valorização das artes e ofícios tradicionais