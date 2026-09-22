Porto Moniz junta comunidade na defesa do mar

O fundo do mar junto ao Porto de Abrigo do Porto Moniz voltou esta manhã a ser alvo de uma operação de limpeza, integrada em mais uma edição do 'Porto Moniz Sorridente', iniciativa promovida pela autarquia com o objectivo de preservar o espaço marítimo do concelho.

A acção decorreu no âmbito das comemorações dos 40 anos da Bandeira Azul e envolveu várias entidades, entre as quais a GNR – Comando Territorial da Madeira, a Direcção Regional do Ambiente e Acção Climática, a Junta de Freguesia do Porto Moniz, o Sanas Madeira, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, o Aquário da Madeira e o Clube Naval do Seixal. Também participaram empresas do concelho.

A iniciativa contou ainda com a participação de alunos do 1.º ciclo da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz, que ajudaram na recolha de resíduos na zona envolvente ao Porto de Abrigo.

O Presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz destacou a entreajuda das várias entidades numa iniciativa que conta já com vários anos de existência, mas que, nem por isso, tem merecido menos atenção por parte de todas as entidades que colaboram com a câmara municipal naquela iniciativa ambiental. "Este tipo de iniciativas têm um objectivo muito nobre, pois valorizam e visam a protecção de um dos principais activos do concelho de Porto Moniz, que é o mar que banha as quatro freguesias do concelho, todas com frente marítima", afirmou.

O Presidente da Câmara Municipal sublinhou ainda que a valorização ambiental constitui uma prioridade da autarquia, traduzida não apenas em acções concretas de limpeza e preservação, mas também numa estratégia contínua de sensibilização e de envolvimento da população do concelho. Para Olavo Câmara, "proteger o nosso património natural é proteger aquilo que nos distingue, aquilo que sustenta parte importante da nossa economia e, acima de tudo, aquilo que temos a responsabilidade de deixar às gerações futuras".