Caniçal em peso no mar

Cerca de 300 pessoas seguem a bordo do atuneiro ‘Condor’ e outras centenas participam, a bordo de cerca de meia centena de embarcações, na procissão marítima de Nossa Senhora da Piedade, que decorre esta tarde ao largo do Caniçal.

O cortejo chegou à zona da Quinta do Lorde, onde a esta hora aguarda o desembarque para a subida ao Monte Gordo e a recolha da imagem de Nossa Senhora da Piedade.

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Enquanto decorre esta operação, a maioria das embarcações que acompanha a procissão encontra-se ‘refugiada’ na Baía d’Abra, aguardando a retoma do cortejo.

Depois de recolhida, a imagem será transportada até à Vila do Caniçal, onde permanecerá durante o fim-de-semana, antes de regressar amanhã à tarde à pequena capela.

A tarde de sol e a ligeira brisa acompanham uma das mais participadas manifestações de fé da comunidade piscatória do Caniçal, numa tradição que volta a juntar no mar atuneiros, embarcações de pesca, barcos de recreio e botes pneumáticos.