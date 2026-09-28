PSD congratula Associação de Futebol da Madeira pelos 110 anos

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira apresentou, na Assembleia Legislativa da Madeira, um Voto de Congratulação à Associação de Futebol da Madeira (AFM) pela passagem do seu 110.º aniversário, assinalando mais de um século de actividade ligada ao futebol e ao desporto na Região.

Fundada em 1916, a Associação de Futebol da Madeira acompanhou a evolução da modalidade ao longo de sucessivas gerações, assumindo funções na organização das competições, na formação de atletas e no desenvolvimento de áreas como o futsal e o futebol feminino.

No voto apresentado pelos deputados social-democratas é também destacado o contributo de clubes, dirigentes, treinadores, árbitros, funcionários, colaboradores e atletas que, ao longo das diferentes épocas, contribuíram para a construção da instituição e para o crescimento do futebol madeirense.

O PSD/Madeira realça ainda o papel do movimento associativo e a importância da cooperação com as instituições públicas, apontando os desafios específicos de uma Região insular nas áreas da formação, da participação competitiva e da sustentabilidade dos clubes.

"A Associação de Futebol da Madeira chega aos 110 anos com uma história que se confunde, em muitos momentos, com a própria história do futebol madeirense. É uma instituição feita de pessoas, de clubes e de várias gerações que contribuíram para que o futebol alcançasse a dimensão que hoje tem na nossa Região", refere o Grupo Parlamentar.

Para os social-democratas, a celebração do aniversário constitui também uma oportunidade para reconhecer o trabalho desenvolvido desde 1916 e sublinhar a importância de preparar o futuro da modalidade na Região.

Nesse sentido, o PSD/Madeira defende a continuidade das condições necessárias para que as novas gerações possam encontrar no futebol um espaço de formação, competição e ligação às suas comunidades.

O voto de congratulação apresentado na Assembleia Legislativa destaca, assim, não apenas a longevidade da Associação de Futebol da Madeira, mas também o papel desempenhado por todos os agentes que, ao longo de 110 anos, participaram no desenvolvimento do futebol regional.