ADN Race leva trail à Ponta do Sol com duas provas e 40 quilómetros de percursos

A Ponta do Sol prepara-se para receber, a 22 de Novembro, o ADN Race Ponta do Sol 2026, prova de trail running que integra o calendário oficial do Campeonato Regional de Trail 2026/2027 da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira (AARAM).

Organizado pela ADN Ponta do Sol – Associação de Desportos e Natureza, com o apoio do Município da Ponta do Sol e da Associação de Promoção da Madeira, o evento pretende conjugar a vertente competitiva com a valorização do território e a promoção turística da Região.

A edição deste ano será composta por duas provas. O Trail Longo, com 25 quilómetros e 1100 metros de desnível positivo, terá partida às 8 horas, na Fonte Coxo, seguindo em direcção ao Paul da Serra. A meta estará instalada no Largo do Pelourinho, no centro da Ponta do Sol.

Já o Trail Sprint, com 15 quilómetros e 800 metros de desnível positivo, começa às 10 horas, na Promenade da Madalena do Mar. O percurso inclui uma passagem pela Levada Nova dos Canhas, terminando igualmente no Largo do Pelourinho.

A organização destaca o apoio da Associação de Promoção da Madeira na divulgação da marca Madeira e do projecto Madeira Ocean Trails, procurando associar a competição de trail running à promoção das paisagens e dos recursos naturais da Região.

Para a ADN Ponta do Sol, o evento pretende também contribuir para a dinamização económica local, através da atração de atletas e visitantes, e reforçar a projecção da Madeira enquanto destino para o turismo activo e de natureza.

As inscrições encontram-se abertas até 26 de Outubro e podem ser efectuadas através do site oficial da prova. ADN Race