Dia começa com congestionamento no sítio do costume
Bom dia. Quinta-feira, dia de escola e trabalho, é sinónimo de congestionamento de trânsito na Via Rápida. A esta hora, pouco depois das 7h30, já se sente um grande constrangimento e no sítio habitual.
Aparte as obras que ainda decorrem para finalizar a obra de alargamento e melhoramento de acessos à Via Rápida no nó da Cancela, a zona continua a ser alvo de grandes estrangulamentos matinais, devido ao enorme fluxo de viaturas que por lá passam.
No sentido Machico - Ribeira Brava conte com alguma lentidão desde a subida do Caniço, até atravessar esse ponto de estrangulamento viário, neste momento são cerca de 4 km de extensão.
Não há sinais de outros pontos de congestionamento, mas não é de descartar que nos próximos minutos venham a ocorrer
Conduza com precaução.