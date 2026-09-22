Automóveis percorrem 80,7 mil milhões de veículos-quilómetro em 2025

O número de quilómetros percorridos pelos automóveis em Portugal aumentou 2% em 2025 para 80,7 mil milhões de veículos-quilómetro (vkm), segundo divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em 2025, o INE, que divulga esta informação pela primeira vez, estima que tenham sido percorridos 80,7 mil milhões de veículos-quilómetro (vkm), pelo parque nacional de veículos, mais 2,0% face a 2024 e mais 10,2% face a 2015 (primeiro ano da série disponível).

Os movimentos de veículos ligeiros de passageiros representaram 75,2% do tráfego total mais 0,7 pontos percentusiais (p.p.) face a 2024 e mais 5,3 p.p. face a 2015, enquanto os veículos ligeiros de mercadorias representaram 16,8%, menos 0,8 p.p. e menos 5,7 p.p. respetivamente.

O movimento de veículos a combustão registou uma redução, tanto no gasóleo (-0,7%), para 56,7 mil milhões de veículos-km, como na gasolina (-1,0%), para 16,3 mil milhões de veículos-km.

Estes valores corresponderam, respetivamente, a 70,2% (-1,9 p.p.) e 20,1% (-0,6 p.p.) do total de veículos-km.

Os veículos ligeiros de passageiros registaram um movimento semelhante ao total e cresceram entre 2015 e 2019, ano em que atingiram 53,1 mil milhões de vkm. Apesar do crescimento, registou-se uma desaceleração progressiva ao longo deste período: 3,8% em 2016, 2,2% em 2017 e 1,5% em 2018 e 2019.

O tráfego de veículos de mercadorias (ligeiros e pesados) verificou um comportamento irregular durante toda a série. Desde 2015, o tráfego em veículos ligeiros de mercadorias diminuiu 13,1% para 13,6 mil milhões de vkm, o tráfego de pesados de mercadorias reduziu-se 5,0% para 1,2 mil milhões de vkm e o tráfego em tratores rodoviários aumentou 33,3% (4,0 mil milhões de vkm).

Em 2025, apenas os tratores rodoviários registaram um crescimento (+4,6%). O movimento de ligeiros de mercadorias diminuiu -2,6% enquanto o movimento de pesados contraiu 4,1%.

A nova informação disponibiliza uma série com início em 2015, permitindo analisar a evolução do tráfego rodoviário ao longo da última década, por tipo de veículo e tipo de combustível.

Os resultados agora divulgados permitem caracterizar a evolução do tráfego realizado pelos diferentes tipos de veículos de matrícula portuguesa sujeitos a inspeção periódica e constituem uma nova fonte de informação para o acompanhamento da mobilidade rodoviária em Portugal.