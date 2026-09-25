Madeira sob aviso laranja até às 18h00 de hoje devido ao calor

A Madeira está sob aviso laranja devido à previsão de temperaturas elevadas, que deverá manter-se até às 18h00 de hoje, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, as costas norte e sul da Madeira e a ilha do Porto Santo estão sob aviso laranja devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. Nas zonas montanhosas da ilha vigora um aviso amarelo até às 18h00 de sábado.

Também as costas norte e sul da Madeira e o Porto Santo permanecerão sob aviso amarelo até às 18h00 de sábado, devido à previsão de tempo quente.