New Balance processa Decathlon por alegada copia de 'design'

A New Balance avançou com uma ação contra a Decathlon num tribunal federal dos Estados Unidos por uma alegada violação dos seus direitos de marca registada relativamente ao 'design' de sapatilhas.

Na queixa, apresentada hoje no tribunal federal de Massachusetts (EUA), a New Balance, com sede em Boston, acusa a empresa francesa Decathlon de ter cometido uma violação dos seus direitos e de diluição da marca, o que ocorre quando uma marca famosa perde o seu caráter distintivo.

O conflito surge devido ao 'design' do modelo de ténis Kiprun da Decathlon, especializado para corrida, no qual o "K" invertido situado na lateral do sapato se assemelha, segundo a queixa, ao "N" que a New Balance utiliza nos seus modelos.

"Os réus (Decathlon) começaram recentemente a vender calçado desportivo com um 'design' de logótipo que infringe e dilui os direitos de marca registada e de direito consuetudinário da New Balance", refere o documento legal.

A NB alega que tem utilizado "de forma exclusiva" a letra "N" nos seus modelos desde a década de 1970 e afirma que o modelo da marca francesa é "inequivocamente um N".

"A New Balance investiu centenas de milhões de dólares na promoção das suas marcas "N" e no estabelecimento de uma associação exclusiva entre essas marcas e a New Balance como origem do produto", acrescenta, após afirmar que a letra é um dos "ativos mais valiosos da empresa".

Na ação judicial, a empresa solicita ao tribunal federal que impeça a alegada violação dos seus direitos de marca registada, bem como uma indemnização por danos e prejuízos.

Esta não é a primeira vez que a empresa sediada em Boston processa outras empresas por causa de 'designs'. Anteriormente, foram a Michael Kors e a Nautica.