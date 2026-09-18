Exposição sobre a construção do Liceu regressa ao Largo do Museu

A exposição 'Liceu Jaime Moniz: Retrato de uma Construção' regressa ao Largo do Museu da Escola Secundária Jaime Moniz, por forma a celebrar os 80 anos do emblemático edifício que, desde 1946, marca a paisagem urbana do Funchal.

O certame estará patente até 13 de Novembro, isto depois de uma primeira apresentação em Maio deste ano. Promovida pelo Núcleo Museológico “O Lyceu”, a mostra reúne um conjunto de imagens que documentam as diferentes fases da construção do edifício, desde as plantas até à conclusão da obra, permitindo acompanhar a transformação daquele que viria a consolidar-se como um estabelecimento de ensino de referência na Região.