Pombos sem controlo

Pombos descontrolados é a manchete do DIÁRIO deste domingo, 27 de Setembro de 2026. O Funchal suspendeu o milho usado para controlar a reprodução das aves e procura agora uma alternativa. Tema para ler nas páginas 8 e 9.

Cruzeiros dão gás aos TukTuk é outro dos destaques, com os operadores a prepararem-se para os meses de maior movimento turístico no Funchal. Saiba como nas páginas 10 e 11.

Torre demolida chama a atenção para o edifício da Zona Velha atingido pelas chamas, que ficou parcialmente sem condições de segurança. O incêndio provocou dois feridos e obrigou ao realojamento de oito pessoas. Assunto para ler em Casos do Dia nas páginas 17 e 18.

Água mais barata para 5.657 famílias dá conta do apoio destinado a funchalenses em situação de carência económica. A ARM vai ainda instalar mais de 40.500 contadores inteligentes, tema também ligado à água. Para ler nas páginas 6 e 7.

Por fim, Saiu por não aceitar menos poderes recupera a história de Rodrigues Consolado, Ministro da República entre 1991 e 1997, que se demitiu após a redução dos poderes do cargo. Leia na página 2.

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