Água do Funchal com 99% de qualidade

A água potável do Funchal apresenta um nível de qualidade de 99%, segundo dados divulgados pela Câmara Municipal, que assinala, esta sexta-feira, o Dia Mundial da Monitorização da Água destacando as milhares de análises realizadas à água destinada ao consumo humano.

Os resultados relativos ao primeiro semestre de 2026 mostram que o controlo vai muito além dos indicadores microbiológicos habitualmente associados à qualidade da água, abrangendo também contaminantes químicos e novos parâmetros cuja monitorização passou a ser obrigatória este ano.

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Nos pontos de entrega da Águas e Resíduos da Madeira (ARM) ao sistema municipal do Funchal consultados pelo DIÁRIO, os resultados disponíveis para o primeiro e segundo trimestres não evidenciam situações de incumprimento dos valores legalmente estabelecidos nas análises realizadas.

No segundo trimestre, por exemplo, no sistema SAMF + Galeria do Porto Novo, foram efectuadas seis análises a bactérias coliformes e outras seis a Escherichia coli, todas com resultado zero. Também os parâmetros relativos a enterococos, alumínio, condutividade, pH e turvação cumpriram os respectivos valores de referência.

O controlo efectuado no SAMF + Furo de Santa Luzia foi ainda mais abrangente. As cinco análises a bactérias coliformes e as cinco a E. coli registaram igualmente resultado zero, mas o programa incluiu também a pesquisa de pesticidas, glifosato, PFAS e urânio.

Neste ponto, os pesticidas totais ficaram abaixo de 0,03 microgramas por litro, perante um limite de 0,50, enquanto o glifosato ficou abaixo de 0,030, para um valor máximo de 0,10. A soma dos PFAS ficou abaixo de 0,004 microgramas por litro, muito abaixo do limite de 0,10, e o urânio abaixo de 2 microgramas por litro, face a um valor paramétrico de 30.

A presença destes parâmetros nos controlos ganha particular importância em 2026. A monitorização de substâncias como PFAS, urânio, bisfenol A e ácidos haloacéticos passou a integrar as novas exigências aplicáveis à qualidade da água destinada ao consumo humano.

Também nos resultados referentes ao primeiro trimestre, os documentos relativos a vários sistemas que abastecem o concelho, entre os quais a Galeria do Porto Novo, o Sistema Elevatório dos Socorridos, a ETA Eng.º Amaro da Costa e os furos da Ribeira de João Gomes e de Santa Luzia, não identificam incumprimentos dos valores paramétricos nas análises realizadas.

A Câmara Municipal do Funchal salienta, por seu lado, que tem vindo a investir na telegestão e monitorização da rede, procurando reduzir as perdas de água e melhorar a gestão do recurso, a par da renovação das infra-estruturas de distribuição.