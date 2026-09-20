ADN quer acesso aos registos de controlo das bocas-de-incêndio da Rua do Sabão

O ADN pretende um esclarecimento, por parte da Câmara Municipal do Funchal, em relação ao controlo das bocas-de-incêndio, tendo em conta o fogo que deflagrou, na passada sexta-feira, na Rua do Sabão. Maíza Fernandes aponta que foram tornadas públicas informações sobre uma possível indisponibilidade de

bocas-de-incêndio na zona, situação que diz ser preciso averiguar.

"A questão assume particular relevância porque o incêndio obrigou à evacuação preventiva de edifícios e espaços próximos devido ao fumo e à proximidade das chamas, tendo posteriormente ocorrido sucessivos reacendimentos que exigiram novas intervenções dos bombeiros", considera o partido. O ADN aponta que "estes

factos não demonstram qualquer falha das bocas-de-incêndio, nem colocam em causa a actuação dos bombeiros, mas mostram a dimensão potencial de uma emergência naquela zona urbana".

Tendo em conta que está por demonstrar a indisponibilidade das bocas-de-incêndio, o ADN afirma que devem ser divulgados os elementos que possam esclarecer a situação, nomeadamente quando foi feita a última verificação, registos de pressão e caudal, avarias anteriormente detectadas, comunicações efectuadas, intervenções de manutenção e eventual impacto de alguma anomalia no abastecimento de água durante o combate.

O ADN assume que não procura antecipar culpados, nem questionar quem esteve no terreno a combater o incêndio. No entanto, quer saber se os bombeiros podem socorrer-se desses meios em caso de emergência.