Falha em centro de controlo de tráfego aéreo perturba aterragens em Nova Iorque

Uma falha técnica num centro de controlo de tráfego aéreo nevrálgico nos Estados Unidos paralisou hoje as operações nos principais aeroportos da região de Nova Iorque, enquanto chegam à cidade líderes estrangeiros para a Assembleia Geral da ONU.

Centenas de voos foram cancelados no nordeste do país, durante várias horas, mas o voo do Presidente Donald Trump, de Washington para Nova Iorque, não sofreu perturbações, segundo a agência AP.

Os problemas técnicos ocorreram na mesma instalação da FAA (regulador norte-americano da aviação) em Filadélfia que no início de 2025 causou inúmeras interrupções no Aeroporto Internacional Newark Liberty.

Segundo informou a FAA, na manhã de hoje (hora local, tarde em Lisboa), o circuito principal que transmite dados para esta instalação de controlo de tráfego aéreo falhou, afetando os voos com destino a Filadélfia, bem como os aeroportos que servem Nova Iorque - Kennedy, LaGuardia e Newark.

Na origem da falha, segundo o regulador, está o rompimento de uma linha de fibra ótica de reserva, devido a obras ferroviárias em Nova Jérsia, que foi sujeita a reparação urgente.

Ao início da tarde (noite em Lisboa), alguns voos começavam a ser retomados em LaGuardia e Filadélfia, mas esperam-se atrasos significativos para o resto do dia.

O administrador da FAA, Bryan Bedford, disse aos jornalistas que a agência está a trabalhar para restaurar a ligação principal o mais rapidamente possível, o que deverá demorar cerca de 13 horas.