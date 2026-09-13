Madeira tem 115 polícias no controlo fronteiriço dos aeroportos

A recolha de dados biométricos a 100% dos passageiros provenientes de fora do espaço Schengen está a decorrer sem constrangimentos de maior nos aeroportos portugueses, segundo a PSP, que revela que a Madeira dispõe actualmente de 115 polícias afectos à segurança aeroportuária e ao controlo fronteiriço.

Os dados foram avançados à Lusa pelo director nacional adjunto da PSP e responsável pela Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), superintendente-chefe João Ribeiro, que indicou que, no total, estão colocados 1.504 polícias nos aeroportos portugueses: 706 em Lisboa, 325 no Porto, 215 em Faro, 115 na Madeira, 124 nos Açores e 19 em Beja.

O responsável adiantou que a recolha obrigatória de fotografias e impressões digitais, em vigor desde 6 de Setembro, está a decorrer de forma “fluida” nos aeroportos, embora Faro registe “maior pressão”, devido sobretudo à concentração de chegadas.

A PSP considera estar actualmente a 80% da capacidade recomendada e admite que será necessário reforçar sobretudo os recursos humanos com maior especialização na detecção de documentos falsos e antecipação de riscos migratórios.